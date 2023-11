Im Zuge der bundesweiten Razzia gegen mutmaßliche "Reichsbürger" hat es auch eine Durchsuchung bei einer Frau in Cuxhaven gegeben. Das hat das Innenministerium in Hannover am Donnerstag mitgeteilt. Eine Festnahme gab es demnach nicht. Nähere Angaben zu den Vorwürfen gegen die Frau machte das Ministerium nicht.