Nach 17 Tagen buntem Treiben ist der Bremer Freimarkt am Sonntag zu Ende gegangen. Rund 1,5 Millionen Menschen haben das Volksfest in diesem Jahr besucht. "Die Faszination und Anziehungskraft ist ungebrochen", sagte Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Linke) in ihrem Fazit. Der Bremer Freimarkt ist eines der ältesten Volksfeste Deutschlands und eines der größten Norddeutschlands.