Franziska Röhrs heißt die neue Heideblütenkönigin in Amelinghausen (Landkreis Lüneburg). Die 23-Jährige wurde am Sonntag gekürt, sie ist von Beruf Konditorin. "Ich freue mich und bin gespannt, was auf mich zukommt", sagte die frischgebackene Heideblütenkönigin, die gebürtig aus Amelinghausen kommt. Es sei ein Kindheitstraum von ihr gewesen, einmal diese Krone zu tragen.