Tausende strömen zu Pfingsten auf die Nordseeinsel Norderney. Dort findet erstmals nach der Pandemie das White Sands Festival wieder statt. Nicht nur Musik-Fans kommen auf ihre Kosten.

Bei weitgehend wolkenlosem Himmel und viel Sonnenschein haben Tausende Menschen zu Pfingsten beim White Sands Festival auf Norderney gefeiert und Sportwettkämpfe verfolgt. «Die Stimmung ist sehr gut», sagte Festivalsprecher Sven Frese vom Veranstalter König Event Marketing am Samstagmittag. Nach zwei Jahren Unterbrechung wegen der Corona-Pandemie fand das Festival mit Partys, Beachvolleyball und Surfen erstmals wieder auf der Insel statt. Die Veranstalter hatten über das ganze Wochenende rund 40.000 Besucherinnen und Besucher erwartet. Das Staatsbad meldete, dass die Insel über Pfingsten nahezu ausgebucht sei.

Am Nordstrand verfolgten zahlreiche Menschen am Samstag das Beachvolleyball-Turnier des Nordwestdeutschen Volleyball-Verbandes, bei dem es um Ranglistenpunkte und ein Preisgeld von 7500 Euro ging. Auf der Nordsee vor der ostfriesischen Insel gingen Sportler bei einer Ranglistenregatta der deutschen Wing Foil Tour an den Start - einer Wassersportart, die Kitesurfen und Windsurfen miteinander verbindet. Der mäßige Wind sei für die Wettkämpfe ausreichend, sagte Frese. Die Partys an den Abenden, bei denen verschiedene DJs Electro, Chillout- und House-Musik auflegten, waren weitgehend ausverkauft.