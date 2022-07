Im Spätsommer können Tanzbegeisterte zum letzten Mal das Festival Tanztheater International in Hannover erleben. Vom 1. bis zum 11. September werden Produktionen von sechs Tanzkompanien sowie drei jungen Choreografinnen und Choreografen gezeigt. Die drei Talente sind Gewinner des Stipendiums "Think Big" in Zusammenarbeit mit dem Staatsballett Hannover. Auf dem Programm stehen unter anderem drei deutsche Erstaufführungen sowie drei Uraufführungen, wie die Organisatoren am Donnerstag mitteilten. Die Künstlerinnen und Künstler kommen aus Deutschland, Italien, Schweden, Belgien, den Niederlanden, Griechenland und Großbritannien.