Beim Brand einer Lagerhalle eines Gehöfts in Dersum (Landkreis Emsland) ist am Samstagabend ein Schaden von rund 550.000 Euro entstanden. In der Halle waren Heuballen sowie zwei Trecker und ein Teleskoplader gelagert, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Rauchschwaden zogen ersten Angaben nach über die Autobahn 31. Die Polizei gab eine Warnmeldung heraus, die Straße wurde jedoch nicht gesperrt. Eine auf Großlagen spezialisierte Tatortgruppe der Polizei rückte aus, um den Brandort zu untersuchen. Die Brandursache war zunächst unbekannt, Verletzte gab es ersten Angaben zufolge nicht.