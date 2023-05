Bei einem Dachstuhlbrand ist an einem Mehrfamilienhaus in Salzgitter ein Sachschaden von mindestens 150.000 Euro entstanden. Zeugen meldeten am Samstagabend die Rauchentwicklung am Dachboden, wie die Polizei am frühen Sonntag mitteilte. Die fünf Bewohner und Bewohnerinnen wurden rechtzeitig evakuiert und blieben unverletzt. Auch die Menschen in umliegenden Gebäuden mussten während des Feuers vorsichtshalber ihre Wohnungen verlassen. Das brandgeschädigte Haus ist vorerst nicht bewohnbar. Wie es zu dem Feuer kam, blieb zunächst unklar. Brandstiftung könne den Angaben zufolge aber nicht ganz ausgeschlossen werden.