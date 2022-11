Auf einem Recyclinghof in Stuhr (Landkreis Diepholz) hat es in der Nacht zum Samstag gebrannt. In der Halle im Ortsteil Brinkum stand Wertstoffmüll in Flammen, wie die Polizei mitteilte. Das Gebäude brannte zwar nicht, dennoch entstand ein Schaden an der Halle, der nach ersten Einschätzungen der Polizei im niedrigen fünfstelligen Bereich liegt. Teile des Gebäudes seien für die Löscharbeiten entfernt worden, die Flammen hätten insbesondere das Dach beschädigt.

Man gehe nicht von Brandstiftung aus, sondern nehme an, dass sich etwas im Müll selbst entzündet habe, sagte ein Polizeisprecher. Die Ursache blieb zunächst unklar. Das Feuer sei in der Nacht unter Kontrolle gewesen, allerdings hätten vereinzelte Glutnester im Müll die Arbeit der Feuerwehr erschwert, so dass diese noch am Morgen im Einsatz gewesen sei. Menschen seien nicht verletzt worden.