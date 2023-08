Ein Feuer in einer Grillhütte in Ganderkesee (Landkreis Oldenburg) hat einen Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro verursacht. Verletzt wurde bei dem Brand am frühen Sonntagmorgen niemand, wie die Polizei mitteilte. Nach bisherigem Kenntnisstand der Polizei sei ein Feuer nicht ordnungsgemäß gelöscht worden, wodurch sich Brennholz nahe der Feuerstelle entzündete. Die Flammen seien daraufhin auf die Grillhütte aus Holz übergesprungen. Das Gebäude wurde aufgrund einer Einsturzgefahr gesperrt. Die Polizei schätzt den Schaden auf 30.000 bis 40.000 Euro.