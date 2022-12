Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Lähden (Landkreis Emsland) hat es ein Todesopfer gegeben. Der 71-Jährige konnte von der Feuerwehr am Samstagnachmittag zwar aus dem Haus geholt werden, wie die Polizei am Abend mitteilte. Er starb jedoch trotz Reanimationsmaßnahmen noch vor Ort. Eine weitere Bewohnerin habe sich rechtzeitig in Sicherheit bringen können.