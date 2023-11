Aus dem Kesselwagen eines Güterzuges ist am Samstag in Hannover Benzol ausgetreten. Weil es sich dabei um einen Gefahrstoff handelt, der leicht entzündlich ist, rückte die Feuerwehr mit einem Großaufgebot in den Stadtteil Misburg aus. Die Einsatzkräfte konnten das Leck orten und später abdichten. Verletzt wurde niemand. Proben ergaben, dass es zu keinem Zeitpunkt einen Hinweis auf eine Gefährdung der Bevölkerung gab, wie die Feuerwehr am Abend mitteilte. Wie es zu dem Leck kommen konnte, dazu konnten die Einsatzkräfte zunächst keine Angaben machen.