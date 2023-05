Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Lingen (Landkreis Emsland) haben Rettungskräfte eine Leiche entdeckt. Das Feuer war in der Nacht zu Donnerstag in einer Wohnung im zweiten Stock ausgebrochen, wie die Feuerwehr mitteilte. Durch den Rauchmelder wurden andere Bewohner des Hauses auf den Brand aufmerksam und riefen den Notruf. Sie blieben unverletzt. Die Brandursache und die Identität der toten Person waren zunächst unklar.