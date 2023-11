Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Delmenhorst sind sämtliche Wohnungen vorerst nicht mehr bewohnbar. Das Haus mit 56 Bewohnern musste vom Stromnetz getrennt werden, wie die Polizei mitteilte. Wann sie wieder in ihre Wohnungen können, war zunächst unklar. Das Feuer war am Montagabend aus noch ungeklärten Gründen in einem Keller ausgebrochen. Ein Mensch wurde leicht verletzt. Die Feuerwehr rückte mit fast 100 Einsatzkräften an.