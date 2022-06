Ein Feuer in einem Gebäudekomplex in Zeven (Landkreis Rotenburg) hat am späten Donnerstagabend einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, brannte eine große Lagerhalle, in der sich ein Lebensmittelgeschäft und ein Gartenbaubetrieb befanden. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Morgenstunden am Freitag. Den entstandenen Sachschaden schätzte die Polizei auf 150.000 Euro. Die Brandursache war zunächst unklar.