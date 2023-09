Die Basketballer der BG Göttingen haben eine Teilnahme an der Champions League verpasst. Der Bundesligist verlor am Mittwochabend im türkischen Antalya das Viertelfinale der Qualifikationsrunde mit 84:96 (41:53) gegen den niederländischen Vertreter Heroes Den Bosch und hat damit keine Chance mehr auf eine Teilnahme, für die nur ein Turniersieg in der Türkei gereicht hätte. Stattdessen geht es für Göttingen im Fiba Europe Cup weiter. Im Basketball ist nicht die Champions League, sondern die Euroleague der qualitativ beste internationale Wettbewerb.