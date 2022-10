Das Kino Casablanca in Oldenburg ist für das bundesweit beste Kinder- und Jugendfilmprogramm ausgezeichnet worden. Das teilte das Büro der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien am Mittwoch mit. Der Preis der Bundesregierung ist mit 10.000 Euro dotiert. Das Luna Filmtheater in Ludwigslust in Mecklenburg-Vorpommern erhielt den Kinoprogrammpreis (20.000 Euro) für ein herausragendes Programm im vergangenen Jahr.