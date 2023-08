Trecker- statt Autokino: Zu einer Kinovorführung in der Gemeinde Algermissen im Landkreis Hildesheim werden am Samstag Zuschauer mit mehreren Hundert Treckern erwartet. Die Landjugend Hildesheimer Börde rechnet bei der Open-Air-Veranstaltung in der Harsumer Feldmark mit rund 300 schweren Fahrzeugen. Einlass ist um 18.00 Uhr, der Film "Manta, Manta" beginnt um 20.00 Uhr. Dazu gebe es Popcorn, Limo und Pommes.