Die Grundsteuer ist für Kommunen eine der wichtigsten Einnahmequellen. Die Abgabefrist für die Grundsteuererklärungen lief bereits vor Monaten ab. Doch noch immer fehlen einige Erklärungen in Niedersachsen.

Ein halbes Jahr nach Ende der Abgabefrist fehlen in Niedersachsen und Bremen noch Hunderttausende Grundsteuererklärungen. In Niedersachsen sind 94 Prozent der rund 3,35 Millionen Erklärungen eingegangen, wie das Finanzministerium in Hannover auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Somit fehlen mit Stand Mitte Juli noch rund 214.000 Erklärungen. Diese Zahl ist jedoch gesunken, vor knapp zwei Monaten waren es noch knapp 450.000 fehlende Erklärungen.

Ursprünglich war als Abgabefrist der Grundsteuererklärung Ende Oktober vergangenen Jahres gesetzt gewesen. Wegen des schleppenden Eingangs wurde die Frist aber bis Ende Januar verlängert.

Die niedersächsische Steuerverwaltung hat laut Ministerium inzwischen rund 500.000 Erinnerungsschreiben an Steuerpflichtige verschickt, die noch keine Erklärung abgegeben haben. Damit werde aber ausdrücklich nicht die abgelaufene Abgabefrist verlängert. Sollte die Erklärung nicht eingereicht werden, könne es zur Festsetzung eines Verspätungszuschlags kommen. Zudem müssten die noch ausstehenden Fälle geschätzt werden.

Die Höhe des Verspätungszuschlags beträgt für jeden angefangenen Monat 25 Euro. Die Verspätung wird ab Februar berechnet. In der Regel sehe man bei Abgabe der Grundsteuererklärung innerhalb der Frist des Erinnerungsschreibens von einem Verspätungszuschlag ab, hieß es.

Von 2025 an soll die neue Grundsteuer-Berechnung gelten. Das hatte das Bundesverfassungsgericht gefordert, bis zuletzt kalkulierten die Finanzämter den Wert einer Immobilie auf Grundlage völlig veralteter Daten. Für die Neuberechnung müssen bundesweit fast 36 Millionen Grundstücke neu bewertet werden. Für die Kommunen ist die Grundsteuer eine der wichtigsten Einnahmequellen.

Das Finanzministerium betonte, mit dem neuen Gesetz sei keine Steuererhöhung beabsichtigt. Es würde durch die Reform jedoch zu Änderungen kommen - nach oben und nach unten. Diese sollen sich finanziell gesehen die Waage halten. Zum jetzigen Zeitpunkt könne die Höhe der Grundsteuer noch nicht berechnet werden, betonte eine Sprecherin. Dies stehe frühestens 2024 fest.

Die Gemeinden setzen die Grundsteuer mit einem sogenannten Hebesatz fest und bestimmen somit die Höhe der Steuer. Um diesen Hebesatz festlegen zu können, benötigen die Gemeinden wiederum die neuen Grundsteuermessbeträge, die die Finanzämter berechnen müssen. Diese sogenannten Hauptfeststellungen wurden in Niedersachsen bei knapp 2,5 Millionen Erklärungen durchgeführt - etwa drei von vier abgegebenen Erklärungen.

Vom Finanzressort in Bremen hieß es, dass knapp 98 Prozent der insgesamt rund 233.000 notwendigen Erklärungen eingegangen seien. Die Quote könnte einen geringen Anteil an Erklärungen beinhalten, die mehrfach abgegeben wurden, teilte eine Sprecherin mit. Man gehe davon aus, dass etwa noch 20.000 Erklärungen fehlen, hieß es. Rund 167.000 Neubewertungen wurden demnach durchgeführt - wie sich die Steuer womöglich verändert, war in Bremen noch nicht bekannt.