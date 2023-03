Mögliche Steuerdelikte sollen in Niedersachsen künftig auch über ein digitales Portal gemeldet werden können. Das Finanzministerium hat das Landesamt für Steuern mit der Konzeption eines solchen Portals beauftragt, wie das Ministerium in Hannover am Dienstag auf Anfrage mitteilte. Wann das Portal online ist, steht noch nicht fest. Zuvor hatte das "Handelsblatt" darüber berichtet.