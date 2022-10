Ein betrunkener Mann musste kurz vor dem Start eines Flugzeugs in Bremen aus der Maschine geholt werden. Der 33-Jährige habe an Bord randaliert und sich aggressiv verhalten, teilte die Polizei am Samstag mit. Als Beamte der Bundespolizei ihn aus dem zum Flughafen-Terminal zurückgekehrten Flugzeug begleiten wollten, leistete er den Angaben zufolge Widerstand und bedrohte und beleidigte sie. Ihm mussten Handschellen angelegt werden. Außerdem wurde ihm eine Blutprobe entnommen.