Mitten im Sommer kaufen ungewöhnlich viele Menschen Brennholz. Hintergrund sind die steigenden Kosten für Öl und Gas. Nach Einschätzung der Niedersächsischen Landesforsten kommt es mitunter sogar zu Hamsterkäufen.

Die Nachfrage nach Brennholz ist in den vergangenen Monaten stark gestiegen. "Die aktuelle geopolitische Situation und die befürchtete Energieknappheit führen gerade zu einem Boom", sagte der Sprecher der Niedersächsischen Landesforsten der Deutschen Presse-Agentur. Das Holz werde überwiegend am Waldweg in drei Meter langen oder längeren Stücken verkauft - an Endverbraucher und an Brennholzproduzenten. Grund für die gestiegene Nachfrage sei die Kostensteigerung bei den fossilen Energieträgern Heizöl und Gas. "Brennholz ist dagegen vielerorts regional verfügbar. Viele Menschen arbeiten ihr Holz selbst im Wald auf und sind damit unabhängiger."