Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben ihren Vorsprung an der Spitze der Frauen-Bundesliga ausgebaut. Der deutsche Meister und Pokalsieger gewann am Sonntag dank der Doppeltorschützin Rebecka Blomqvist mit 3:2 (2:1) bei Werder Bremen. Das Team von VfL-Trainer Tommy Stroot holte am sechsten Spieltag den sechsten Sieg.