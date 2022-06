Der SV Meppen muss sich nach dem Aufstieg in die Frauenfußball-Bundesliga einen neuen Trainer suchen. Der bisherige Chefcoach Theodoros Dedes wechselt als Co-Trainer Spielanalyse in das Trainerteam des Männer-Drittligisten Waldhof Mannheim. Das teilten die Emsländer am Mittwoch mit. Die Mannheimer werden künftig von Christian Neidhart trainiert, der von 2013 bis 2020 für die Meppener Männer verantwortlich war.