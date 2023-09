Ein 62 Jahre alter Bademeister ist bei einer Schlägerei am Blauen See in Garbsen nahe Hannover verletzt worden. Am Mittwoch sei es auf dem Gelände des Aqua Parks zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem Mann und mehreren Badegästen gekommen, teilte die Polizei am Freitag mit. Der 62-Jährige geriet zunächst in einen verbalen Streit, dann gab es eine "handfeste Auseinandersetzung" - der Bademeister erlitt Prellungen und Schürfwunden am Kopf. Als die Polizei eintraf, war von den in den Streit verwickelten Badegästen nur noch ein 38-Jähriger aus Ostwestfalen da.