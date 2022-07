Nach den heißen Tagen wollen Freizeitorte im Harz Besucher wieder in das Mittelgebirge locken. Viele der Angebote in der Region kennen Urlauber sonst etwa aus den Alpen.

Mit verschiedenen Angeboten und Aktionen versuchen Freizeitorte im Harz Touristen in den Sommerferien in das Mittelgebirge zu locken. Bis auf wenige Ausnahmen gibt es für Harzbesucher derzeit keine Einschränkungen. So haben etwa nahezu alle Mountainbike- und Wanderrouten geöffnet.