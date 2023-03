Niedersachsens Umweltminister Christian Meyer hat den Klimastreik von Fridays for Future unterstützt und sich für konsequenten Klimaschutz ausgesprochen. "Wir müssen alles tun, um das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten", sagte der Grünen-Politiker am Freitag in Hannover mit Blick auf die globale Erderwärmung. Dazu gehörten ausdrücklich auch ein schnelles Aus für neue Öl- und Gasheizungen in Gebäuden, die Förderung der energetischen Gebäudesanierung und eine schnelle Solardachpflicht.