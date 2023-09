Gleich an mehreren Orten in Niedersachsen und Bremen haben am Freitag Tausende Teilnehmer der Klimaschutzbewegung Fridays for Future demonstriert. Als Teil eines weltweiten Klimastreiks ging es nach Angaben der Organisatoren in erster Linie um die Stärkung des Klimaschutzgesetzes, den schnelleren Ausstieg aus fossilen Energien und die Mobilitätswende. Allein in Hannover waren rund 3500 Menschen für eine Demo am Opernplatz in der Innenstadt angemeldet, wie ein Polizeisprecher sagte. Fridays for Future Hannover sprach von 6000 Teilnehmenden. In Bremen zählte die Polizei am Vormittag etwa 2000 Teilnehmer. An beiden Orten blieben die Versammlungen friedlich.

Sie waren nur zwei von rund 250 Aktionen in ganz Deutschland. Neben Hannover und Bremen gab es unter anderem auch Demonstrationen in Hildesheim, Oldenburg, Osnabrück oder Braunschweig. "Was wir fordern - eine Verschärfung des Klimaschutzgesetzes, das Klimageld, mehr Geld für den ÖPNV und ein Ende fossiler Subventionen - ist kein Hexenwerk, sondern das dringend Notwendigste", sagte Nele Evers von Fridays for Future Braunschweig vor rund 1000 Teilnehmern.

Begleitet wurden die Demonstrationen zum Teil von Vorträgen und Musikauftritten. Es war der inzwischen 13. globale "Schulstreik fürs Klima". Die Bewegung wurde vor fünf Jahren von der Schwedin Greta Thunberg ins Rollen gebracht. Zum letzten Klima-Aktionstag im März hatten sich deutschlandweit rund 220.000 Menschen in verschiedenen Städten versammelt.