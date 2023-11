Beim Zusammenstoß mit einem Baum ist ein Autofahrer im Landkreis Friesland ums Leben gekommen. Der 37-Jährige war am Dienstag mit seinem Auto auf einer Bundesstraße bei Schortens in einer langgezogenen Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen, wie die Polizei mitteilte. Das Fahrzeug touchierte zunächst die Leitplanke, schleuderte dann nach rechts und prallte frontal gegen einen Baum. Der Baum stürzte durch den Aufprall auf die Bundesstraße. Der 37-Jährige starb noch am Unfallort. Weshalb er mit seinem Auto von der Straße abkam, war zunächst unklar. Die Bundesstraße wurde in Fahrtrichtung Wilhelmshaven während der Bergungsarbeiten voll gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.