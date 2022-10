Die Polizei hat bei einer Wohnungsdurchsuchung in Jever in Friesland eine unerlaubte Waffensammlung entdeckt. Neben einem Sportbogen stellten die Beamten bei der Durchsuchung am Freitag auch ein japanisches Schwert, eine Machete, eine Schreckschusspistole, eine defekte Langwaffe und eine Armbrust sicher. Erlaubnisse für die Waffen hatte der 38 Jahre alte Besitzer nicht, wie ein Polizeisprecher sagte. Gegen den Mann wurde ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.