Ein Punkt nach fünf Spielen - das ist die Bilanz von Hannover 96 im neuen Zweitliga-Jahr. Auch gegen Aufsteiger Magdeburg gab es eine Heimniederlage.

Hannover 96 steckt in der 2. Fußball-Bundesliga in einer schweren Krise. Vor der Erstliga-Kulisse von 38 100 Zuschauern verloren die Niedersachsen am Sonntag auch ihr Heimspiel gegen den Aufsteiger 1. FC Magdeburg mit 1:2 (0:0).

Ein Punkt aus fünf Spielen - das ist die ernüchternde Rückrunden-Bilanz nach den Gegentoren von Baris Atik (48.) und Luc Castaignos (62.) sowie einer Gelb-Roten Karte für Lukas Kunze in der 55. Minute. Erst in Unterzahl kam Hannover noch zum 1:2 durch Louis Schaub (69.) und mehreren klaren Chancen in der Schlussphase.

"Wir sind zu spät aufgewacht und haben erst nach dem 0:2 viel Druck auf den Gegner aufgebaut", sagte Schaub. Auch Torwart Ron-Robert Zieler kritisierte: "Es ist wirklich frustrierend, wieder zu Hause zu verlieren. Wir haben Phasen im Spiel, wo wir nicht so gallig und griffig sind. Und wieder Phasen, wo wir richtig drin sind. Aber da fehlt die Konstanz."

Die 96er waren vor der Fußball-WM noch als Aufstiegskandidat in die lange Winterpause gegangen. Vor rund 10 000 mitgereisten FCM-Fans hätten sie am Sonntag aber schon nach einer halben Stunde klar zurückliegen können. Doch Jason Ceka (10.), Kai Brünker (17.), Atik (19.) und Daniel Elfadli (21.) vergaben für die Magdeburger mehrere klare Chancen.

Hannover hatte bis zum Ende der ersten Halbzeit selbst noch zwei gute Möglichkeiten, kam dann aber völlig unorganisiert aus der Pause. Magdeburg nutzte das zu zwei Toren und profitierte dabei auch von zwei Einwechselungen. Der Japaner Tatsuya Ito bereitete beide Treffer vor. Dem Niederländer Castaignos gelang nach Stationen bei unter anderem Inter Mailand, Eintracht Frankfurt und Sporting Lissabon sein erstes Zweitliga-Tor.

Mit nur zehn Mann hätten die 96er das Spiel beinahe noch gedreht. Sie legten eine starke Schlussphase hin und erarbeiteten sich noch einen Pfostenkopfball von Phil Neumann (79.) sowie zwei weitere Großchancen von Schaub (81./87.).

