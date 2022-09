Tobias Schweinsteiger posiert vor einem Vereinslogo im Stadion an der Bremer Brücke. Foto

Der VfL Osnabrück hat im ersten Spiel mit seinem neuen Trainer Tobias Schweinsteiger ein furioses Nord-West-Derby beim VfB Oldenburg verloren. Trotz einer 3:1-Führung unterlag der Favorit am Samstag noch mit 3:4 (2:1) beim Aufsteiger in die 3. Fußball-Liga. Osnabrück bleibt mit nur einem Erfolg aus sieben Partien im unteren Tabellen-Mittelfeld. Durch den zweiten Saisonsieg überholten die Oldenburger den VfL sogar und sind vorerst Zwölfter.

Oldenburg begann in diesem ersten Pflichtspiel-Derby seit mehr als 22 Jahren schwungvoll und wurde schnell belohnt. Kapitän Max Wegner traf in der 3. Minute zum 1:0. Der Favorit aus Osnabrück antwortete allerdings prompt: Ba-Muaka Simakala verwandelte einen Foulelfmeter (6.). In einer spannenden Anfangsphase drehte Robert Tesche die Partie. Nach einem Zuspiel von Omar Haktab Traoré brachte der frühere Bundesliga-Profi den Ball aus kurzer Distanz im Tor unter (19.).

Nachdem Simkala mit seinem zweiten Treffer kurz nach dem Seitenwechsel auf 3:1 erhöht hatte (46.), sah alles nach einem Osnabrücker Erfolg aus. Doch die Gastgeber kamen zurück - und wie. Erst verkürzte Rafael Brand auf 2:3 (49.). Neun Minuten später gelang Leon Deichmann der Ausgleich. Wegner drehte mit einem Schuss ins lange Eck zum zweiten Mal das Match und traf zum 4:3 (72.)

