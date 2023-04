Der VfB Oldenburg hat im Abstiegskampf der 3. Fußball-Liga durch einen späten Gegentreffer bei Erzgebirge Aue verloren. Beim sächsischen Zweitliga-Absteiger überließen die Niedersachsen den Gastgebern größtenteils das Spiel und unterlagen am Samstag im Erzgebirgsstadion 0:1 (0:0). Offensivmann Dimitrij Nazarov (80. Minute) erlöste die Hausherren in der Schlussphase per Foulelfmeter.