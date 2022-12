Der frühere Bundesliga-Star Grafite glaubt, dass die brasilianische Nationalmannschaft bei der Fußball-WM in Katar nur mit einem gesunden Stürmerstar Neymar auch Weltmeister werden kann. "Die Mannschaft ist nicht mehr abhängig von Neymar wie noch bei den beiden Turnieren zuvor. Trotzdem behaupte ich: Wenn Brasilien Weltmeister werden will, brauchen wir dazu einen Neymar in guter Form", sagte der 43-Jährige der Deutschen Presse-Agentur.