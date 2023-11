Hannover 96 bezieht Winter-Trainingslager in Spanien

Fußball Hannover 96 bezieht Winter-Trainingslager in Spanien

Hannover 96 wird sein Winter-Trainingslager in Spanien bestreiten. Den genauen Ort dürften noch einige 96-Fans kennen.

Hannover 96 wird sein Winter-Trainingslager im spanischen Jerez de la Frontera bestreiten. Das teilte der Fußball-Zweitligist am Montagnachmittag mit. "In Jerez finden wir hervorragende Bedingungen vor", sagte 96-Sportdirektor Marcus Mann. Vom 2. bis 10. Januar wird 96 im Barceló Montecastillo Golf wohnen und trainieren. Bereits in der Saison 2016/17 hatten die Niedersachsen dort ihr Winterquartier aufgeschlagen. Die Niedersachsen haben für die Zeit im Trainingslager zwei Tests geplant.

"Mit der Reise ins Trainingslager wollen wir sicherstellen, dass wir uns unter den bestmöglichen Bedingungen auf die Rückrunde vorbereiten können", sagte Mann. 96 wird am 21. Januar mit dem Auswärtsspiel bei der SV Elversberg in die zweite Saisonhälfte starten.

Mitteilung