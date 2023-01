Trainer Niko Kovac vom VfL Wolfsburg hat nach dem 1:2 bei Werder Bremen die Handspiel-Auslegung im Fußball kritisiert. "Vielleicht sollten wir trainieren, dem Gegenspieler im gegnerischen Strafraum an die Hand zu schießen. Also gar nicht mehr den eigenen Mitspieler zu suchen, sondern einfach nur eine Hand, die da irgendwo herumbaumelt. Weil dann gibt es lauter Elfmeter", sagte der 51-Jährige in einem Sky-Interview.