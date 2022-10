Hannovers Trainer Stefan Leitl hat den 19 Jahre alten Bright Arrey-Mbi trotz seines Eigentors gegen Borussia Dortmund im DFB-Pokal in Schutz genommen. "Dem Jungen wegen so einem Eigentor irgendwas abzusprechen, wäre der falsche Schritt. Ich finde, er hat ein Riesenspiel gemacht", sagte der 96-Coach nach dem 0:2 (0:1) am Mittwoch gegen den BVB in der zweiten Pokalrunde.