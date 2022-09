Der kriselnde dänische Champions-League-Teilnehmer FC Kopenhagen ist Medienberichten zufolge am derzeit vereinslosen Trainer Florian Kohfeldt interessiert. Wie der Sender "Sky" am Mittwochabend berichtete, ist der 39-Jährige in den Fokus des Clubs bei der Suche nach einem Nachfolger für Jess Thorup gerückt.