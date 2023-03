Vor dem Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Paris Saint-Germain gibt sich Wolfsburgs Stürmerin Ewa Pajor zuversichtlich. Und wo sie ihre Zukunft sieht, scheint auch geklärt.

Ewa Pajor ist weiter davon überzeugt, dass sie in dieser Saison mit Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg das Triple gewinnen kann. "Am Ende wollen wir drei Titel nach Wolfsburg holen", sagte die 26 Jahre alte Topstürmerin der Deutschen Presse-Agentur vor dem Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League an diesem Donnerstag gegen Paris Saint-Germain (18.45 Uhr/DAZN). Das Hinspiel bei PSG gewann der VfL 1:0. In der Bundesliga mussten die Wolfsburgerinnen die Tabellenführung zuletzt dem FC Bayern überlassen.

Der Vergleich mit den besten Teams Europas sei "immer etwas besonders", meinte Pajor über das Duell gegen Paris in der VW-Arena. "Wir trainieren, um solche Spiele zu spielen." Trotz des Vorsprungs aus dem Hinspiel werde man auf Sieg spielen, versprach die mit sieben Toren beste Torschützin des laufenden Wettbewerbs. "Das ist unsere Mentalität, unser Gesicht. Wir spielen nicht auf Unentschieden."

Über ihre eigene sportliche Zukunft sagte Pajor, sie könne sich vorstellen, auch über ihr Vertragsende 2025 hinaus für den VfL zu spielen. "Ich fühle mich hier zu Hause, seit ich vor acht Jahren in Wolfsburg angekommen bin", sagte die polnische Nationalspielerin, betonte aber auch: "Ich konzentriere mich nur auf das Hier und Jetzt. Sich Zukunftsgedanken zu machen, bringt nichts."

