Nach dem 2:1-Sieg gegen die TSG 1899 Hoffenheim geht es für den VfL Wolfsburg in der Fußball-Bundesliga nicht mehr nur um einen Platz in der Conference League. Zumindest vorerst verdrängten die Niedersachsen am Samstag sogar Bayer Leverkusen von Rang sechs und sind nun auch ein Anwärter für einen Europa-League-Platz.