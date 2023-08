Der VfL Wolfsburg hat im vierten Test in der Vorbereitung auf die kommende Saison die erste Niederlage kassiert. Gegen den italienischen Zweitligisten Spezia Calcio verlor der Fußball-Bundesligist im Trainingslager in Donaueschingen am Mittwochabend 1:2 (1:0). Der dänische Angreifer Jonas Wind (9. Minute) erzielte den Treffer für die Niedersachsen.

Gegen den französischen Club RC Lens hatten die Wölfe zuvor ein Remis geholt, gegen eine Regionalauswahl (4:0) und Liga-Konkurrent SC Freiburg (3:2) gab es zwei Siege. Vor dem DFB-Pokal-Spiel in der ersten Runde am übernächsten Sonntag beim TuS Makkabi Berlin veranstaltet der Club am Samstag noch in der heimischen Volkswagen-Arena zwei Tests. Dabei trifft der VfL ab 15.00 Uhr auf den italienischen Erstligisten US Sassuolo, ab 17.00 Uhr kommt es zum Duell mit dem spanischen Erstligisten Celta Vigo.

