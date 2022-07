Die Vertragsverlängerung von Niclas Füllkrug beim Fußball-Bundesligisten Werder Bremen steht kurz bevor. «Ich glaube, dass es für alle die beste Situation ist, wenn die Sache vom Tisch ist», sagte der Torjäger des Aufsteigers nach dem 1:2 am Samstag im Testspiel gegen Besiktas Istanbul. «Das ist dann natürlich auch ein Zeichen nach außen, an andere Vereine und auch an die Fans. Und dementsprechend ist dann auch klar, dass ich bei Werder bleiben will und auch bleiben möchte.»

Die Vertragsverlängerung von Niclas Füllkrug beim Fußball-Bundesligisten Werder Bremen steht kurz bevor. «Ich glaube, dass es für alle die beste Situation ist, wenn die Sache vom Tisch ist», sagte der Torjäger des Aufsteigers nach dem 1:2 am Samstag im Testspiel gegen Besiktas Istanbul. «Das ist dann natürlich auch ein Zeichen nach außen, an andere Vereine und auch an die Fans. Und dementsprechend ist dann auch klar, dass ich bei Werder bleiben will und auch bleiben möchte.»

Der Vertrag des 29 Jahre alten Füllkrug läuft am 30. Juni 2023 aus. Für eine Verlängerung nimmt der Stürmer auch Gehaltseinbußen in Kauf. «Es geht natürlich auch darum, dass ich auf Geld verzichte - was für mich auch grundsätzlich okay ist», erklärte er. «Ich habe mich so offen und loyal positioniert, weil ich mit vollster Überzeugung bleiben möchte und nicht, um das maximale Geld zu verdienen. Es ist alles auf einem guten und richtigen Weg.»

Füllkrug wechselte 2019 von Hannover 96 an die Weser und hatte mit 19 Treffern großen Anteil an der Bundesliga-Rückkehr.