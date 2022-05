Ein schöneres Geschenk hätte sich Werder-Legende Uli Borowka nicht wünschen können. Mit Erleichterung und Genugtuung hat der ehemalige Fußball-Nationalspieler, der am Donnerstag seinen 60. Geburtstag feiert, die Rückkehr seines Ex-Clubs in die 1. Bundesliga verfolgt. «Werder ist wieder da, wo Werder hingehört», sagte Borowka der Deutschen Presse-Agentur.

Entscheidenden Anteil an der direkten Rückkehr ins Fußball-Oberhaus hat für Borowka Trainer Ole Werner. Mit ihm habe Werder «den richtigen Mann an der Seitenlinie», sagte Borowka, der Werners Vorgänger und besonders Florian Kohfeldt immer wieder kritisiert hatte. «Mit Ole Werner traue ich Werder zu, eine gute Rolle in der Bundesliga zu spielen», sagte Borowka, der von 1987 bis 1995 für die Grün-Weißen aktiv war.