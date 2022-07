Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat bei gleich zwei Testspielen an einem Tag gegen niederländische Erstligisten einen Sieg und ein Unentschieden eingefahren. Der Bundesligist setzte sich gegen den FC Groningen am Samstag deutlich mit 6:1 (3:1) durch. In der Begegnung gegen den FC Emmen kurze Zeit später mussten sich die Hanseaten mit einem 0:0 begnügen.