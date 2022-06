Werder Bremens Trainer Ole Werner hat Neuzugang Amos Pieper mit einem kurzen Video von einem Wechsel an die Weser überzeugt. «Ole Werner hat mir ein kurzes Video mit ein paar Szenen gezeigt. Wir haben uns auf der fußballerischen Ebene sofort verstanden», sagte der Innenverteidiger in einer Medienrunde am Donnerstag. Pieper (24) kommt vom Erstliga-Absteiger Arminia Bielefeld zum Bundesliga-Rückkehrer.