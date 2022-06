Werder Bremen muss wegen unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger eine Geldstrafe in der Gesamthöhe von 19.440 Euro zahlen. Dieses Urteil des DFB-Sportgerichts gab der Deutsche Fußball-Bund am Mittwoch bekannt. Vor Beginn der zweiten Halbzeit des Zweitliga-Spiels beim FC St. Pauli am 9. April wurden im Bremer Zuschauerbereich mindestens 16 pyrotechnische Gegenstände gezündet, hieß es in der Mitteilung. Dadurch sei der Anpfiff um vier Minuten verzögert worden.