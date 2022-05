An den niedersächsischen Schulen sind bislang rund 11.900 Schülerinnen und Schüler nach ihrer Flucht aus der Ukraine angemeldet worden - knapp 2000 Schüler mehr als noch vor einer Woche. Das teilte das Kultusministerium in Hannover am Montag auf dpa-Anfrage mit. Insgesamt gibt es in Niedersachsen etwa 1,1 Millionen Schüler an rund 3000 Schulen. In Kitas im Bundesland sind etwas mehr als 700 Kinder aus der Ukraine gemeldet - etwa 250 mehr als noch vor einer Woche.