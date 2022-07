Für die Aufnahme von geflüchteten Kindern in Kitas sind weiter Ausnahmen bei Räumen und Gruppengrößen möglich. Wie Niedersachsens Staatskanzlei am Dienstag nach einem Beschluss der Landesregierung mitteilte, ist bis Ende des Jahres ein zusätzliches Kind pro Gruppe erlaubt. Neue Einrichtungen oder Gruppen sollen weiter schnell genehmigt werden, Anforderungen an Räume und Außengelände können abgesenkt werden. Die Maßnahmen waren ursprünglich bis Ende Juli gültig, nun wurden sie verlängert.