Wolfsburgs Geschäftsführer Jörg Schmadtke hat das Fehlen der VfL-Profis Maximilian Arnold und Ridle Baku im WM-Kader von Bundestrainer Hansi Flick bedauert. "Ich finde es natürlich aus Wolfsburger Sicht sehr schade", sagte Schmadtke der "Wolfsburger Allgemeinen Zeitung". "Sie hätten sich eine Nominierung angesichts ihrer zuletzt überragenden Leistungen verdient gehabt", sagte der VfL-Boss. "Aber es ist die Entscheidung der sportlichen Leitung des DFB. Die akzeptieren wir."

Arnold und Baku hatten mit starken Leistungen zuletzt großen Anteil an der Wolfsburger Erfolgsserie unter Trainer Niko Kovac. Für eine Teilnahme an der Fußball-WM in Katar reichte das aber nicht. Wolfsburgs Stürmer Lukas Nmecha hatte wegen einer Knieverletzung am Mittwoch selbst absagen müssen.

Deutscher WM-Kader