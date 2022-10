Ein internationales Forscherteam untersucht an der Universität Göttingen über 1000 menschliche Überreste auf ihre koloniale Vergangenheit. Bei den Gebeinen handelt es sich hauptsächlich um Schädel aus Asien und Ozeanien, die meist illegal in der Kolonialzeit nach Europa gelangten. Ziel des Forschungsprojektes "Sensible Provenienzen" sei es, die Gebeine wieder in ihre Herkunftsländer zu bringen, sagte Projektmitarbeiter Jonatan Kurzwelly.

Ein internationales Forscherteam untersucht an der Universität Göttingen über 1000 menschliche Überreste auf ihre koloniale Vergangenheit. Bei den Gebeinen handelt es sich hauptsächlich um Schädel aus Asien und Ozeanien, die meist illegal in der Kolonialzeit nach Europa gelangten. Ziel des Forschungsprojektes "Sensible Provenienzen" sei es, die Gebeine wieder in ihre Herkunftsländer zu bringen, sagte Projektmitarbeiter Jonatan Kurzwelly.

Die Universität Göttingen sei bereit, sämtliche Gebeine aus ihren Sammlungen zurück zu geben, sagte Projektmitarbeiter Holger Stoecker. Die Forschung und Lehre mit den menschlichen Überresten aus kolonialen Zusammenhängen sei an der Uni Göttingen ohnehin verboten.

Seit Beginn des Forschungsprojektes im Sommer 2020 wurden bereits menschliche Überreste an Hawaii übergeben. Weitere Rückgaben an Australien und Neuseeland seien geplant. Die meisten Gebeine stammten aus dem späten 18. Jahrhundert oder davor.

In Deutschland wird seit einigen Jahren kontrovers über die Rückführung von Raubgütern aus der Kolonialzeit debattiert. Dabei geht es häufig um wertvolle Kunstgegenstände, wie die Benin-Bronzen. Viele von ihnen werden nun im Laufe des Jahres an Nigeria zurückgegeben, andere bleiben als Leihgaben in Deutschland. Bei der Aufarbeitung der Kolonialzeit bestehe noch ein "irrsinniger" Forschungsbedarf, sagte der Leiter des Städtischen Museums Braunschweig, Peter Joch, vor kurzem bei einer Anhörung im Bundestag.