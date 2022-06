Mehr Menschen könnten in Zukunft ohne Angehörige sterben

Die Evangelische Landeskirche Hannover erwartet in den kommenden Jahren mehr einsam sterbende Menschen. Es sei zu befürchten, dass mit steigender Altersarmut und stärkerer Vereinsamung im Alter die Zahl der Bestattungen ohne Angehörige steigen werde, sagte ein Kirchensprecher. Für die Beisetzung sind dann die Ordnungsämter verantwortlich.

Bereits in den vergangenen Jahren ist die Zahl dieser Bestattungen in die Höhe gegangen. Darauf deuten Werte aus der Stadt Göttingen hin, Erhebungen für das Bundesland liegen nicht vor. Zuletzt wurden in der südniedersächsischen Stadt im Schnitt 90 bis 100 Menschen pro Jahr ohne Angehörige bestattet, wie die Stadt mitteilte.

Vor zehn Jahren wurde bei den vierteljährlichen Gemeinschaftsbestattungen nur eine einstellige Zahl von Menschen beigesetzt, sagte Gerhard von Hugo. Er ist Mitglied der Tobiasbruderschaft, die in Göttingen die ordnungsbehördlichen Bestattungen anstelle des Ordnungsamtes durchführt. Das Ordnungsamt ist immer dann für Beisetzungen zuständig, wenn keine engen familiären Angehörigen mehr auffindbar sind, denen die Aufgabe eigentlich zufallen würde.

Die Bruderschaft ist nur eine von drei festen Institutionen in Niedersachsen, die sich für feierliche Beerdigungen von Menschen ohne engste familiäre Angehörige einsetzt. Im Februar 2009 wurde sie gegründet und veranstaltet seitdem vierteljährlich Gemeinschaftsbeisetzungen. Anders als die Ordnungsämter organisieren die Tobiasbrüder auch einen Trauergottesdienst.